Mehr Reichweite: Beate-Uhse.TV in HD online und mobil empfangbar

Beate-Uhse.TV im Bett, auf dem Sofa oder unterwegs schauen - ab sofort ist das kein Problem mehr. Der Erotikkanal der Sky-Plattform vergrößert seine Reichweite und ist ab sofort auch im Internet sowie mobil in HD zu empfangen.



Seit inzwischen 15 Jahren gehört Beate-Uhse.TV der Sky-Plattform an. So feierte der Erotikkanal sein 15-jähriges Bestehen Anfang des Jahres groß mit zahlreichen Programmspecials. Doch die Zeit ging auch an Beate-Uhse.TV nicht spurlos vorbei, auch der Pay-TV-Sender unterlag dem Wandel der Zeit und geht mit eben dieser zum Reichweitenausbau: Ab sofort ist der Erotikkanal neben dem linearen Ausspielweg auch am Smartphone sowie im Internet zu empfangen und damit zu jeder Tag- und Nachtzeit an jedem Ort abrufbar. Wie der Pay-TV-Sender am Mittwochmorgen bekannt gab, steht Beate-Uhse.TV ab sofort über Sky on Demand und Sky Go zur Verfügung.