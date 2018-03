Mehr Steuern für US-Digitalkonzerne in Europa?

Olaf Scholz hat große Pläne: Beim G20-Treffen in Buenos Aires will er dazu aufrufen, US-Digitalkonzerne in Europa höher zu besteuern. Tut sich damit eine Goldgrube auf?



Facebook, Google und Co. verzeichnen Umsätze in Milliardenhöhe. Die Steuern, die sie dabei zahlen, scheinen im Gegensatz dazu verschwindend gering. Das findet zumindest der frisch gebackene deutsche Bundesminister der Finanzen laut "Spiegel online". Die Situation soll sich ändern. Wie die Nachrichtenseite ankündigt, will Olaf Scholz beim G20-Gipfel in Buenos Aires für höhere Steuern für US-Digitalkonzerne in Europa eintreten.