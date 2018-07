Mehr Tatort im Radio: SWR2 sendet sechs neue Folgen

Bis Ende des Jahres wird von nun an monatlich ein neuer "ARD Radio Tatort" ausgestrahlt. Dabei gibt es genau wie in der bekannten Fernseh-Variante viel Mord und Totschlag - nur ohne Bild.



Zwischen Allgäu und Hafencity ereignen sich grausame Verbrechen - und Polizisten suchen die Täter. Nach dieser einfachen Erfolgsformel funktioniert das TV-Urgestein "Tatort" gefühlt seit Menschengedenken. Die "ARD Radio Tatort"-Reihe bringt nun sechs weitere Folgen der Hörfunkfassung mit eigenen Geschichten und Ermittlern über den Äther.