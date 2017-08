Mehr Werbung nach Prime-Time: EU will Regeln lockern

Ginge es nach den Privatsendern, wäre dieses Gesetz schon längst durch: Die EU-Kommission spielt mit dem Gedanken, nach 20.15 Uhr mehr Werbung zu erlauben.



Wer der Meinung ist, im Fernsehen laufe ohnehin viel zu viel Werbung, sollte diese Meldung wohl am besten überlesen. Die EU-Kommission scheint nämlich ein goldenes Zeitalter für die TV-Vermarkter einläuten zu wollen.