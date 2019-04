Mehr ZDF-Inhalte für Magenta Megathek

Reichlich Nachschub für Magenta-TV-Kunden: Hunderte Inhalte haben ihren Weg vom ZDF in die Megathek des Telekom-TV-Angebots gefunden.



350 überwiegend deutsche Produktionen des ZDF sind ab sofort neu in der Megathek. Damit stehen mehr als 8.500 Inhalte von ARD Plus, ZDF Select sowie ARD Plus Kids und ZDFtivi Select zum Abruf bereit. Das Angebot sehen MagentaTV Kunden ohne Aufpreis.