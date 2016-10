Mehr Zuschauer: Disney Channel mit Primetime-Rekord

Der Disney Channel erreichte im September in der Primetime mit 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern einen neuen Bestwert seit Sendestart.



Bei den Frauen in dieser Zielgruppe wurden sogar 2,1 Prozent erzielt, teilte der Kanal am Samstag mit. Im Vergleich zu 2015 wurden bei den 14- bis 29-jährigen Frauen demnach dreistellige Zuwachsraten generiert und nach eigenen Angaben die Marktführerschaft unter der jüngsten Sendergeneration erreicht.



Insgesamt konnte der Disney Channel im September in der Primetime jeden Wochentag mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr abschließen. Auch in der Daytime punktete der Disney Channel bei den 3- bis 13-jährigen Kindern und erreichte sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil.