Mehr als 10 Millionen Zuschauer für den "Tatort" aus Köln

Der "Tatort" aus Köln lag bei den Zuschauerzahlen nicht nur mit Abstand vorn. Er knackte auch die 10-Millionen-Marke. Selbst Rosamunde Pilcher konnte da nicht mithalten.



Die "Tatort"-Ermittler Ballauf und Schenk hatten am Sonntagabend erneut die meisten Zuschauer. Im Schnitt 10,57 Millionen verfolgten ab 20.15 Uhr den jüngsten Fall der beiden Kölner Kommissare. Für das Erste war das ein Marktanteil von starken 29,1 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten im Schnitt 7,58 Millionen (22,0 Prozent). Der Familienfilm "Rosamunde Pilcher: Morgens stürmisch, abends Liebe" im ZDF erreichte ab 20.15 Uhr 5,19 Millionen (14,3 Prozent).