Mehr als 12 Millionen Zuschauer sehen Englands Sieg

Spannung bis zum Schluss: England gewinnt gegen Kolumbien erst im Elfmeterschießen. Das WM-Spiel ist auch bei den Zuschauerzahlen ein Höhepunkt. Das übrige TV-Programm bleibt weit hinter solchen Werten.



Das letzte Spiel im WM-Achtelfinale war ein echter Fußballkrimi und stand im Interesse der Fernsehzuschauer ganz oben: Im Schnitt 12,48 Millionen verfolgten ab 20 Uhr im Ersten, wie England Kolumbien dann doch noch mit 4:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen besiegte. Der Marktanteil für die Live-Übertragung lag bei starken 45,0 Prozent. England ist mit dem Ergebnis zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder im Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft vertreten. Die "Tagesschau" in der Halbzeitpause ab 20.50 Uhr sahen 10,08 Millionen (32,5 Prozent).