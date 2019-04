Mehr als 7 Millionen Zuschauer für Rostocker "Polizeiruf 110"

Der Sonntagabendkrimi im Ersten holt den Quotensieg, aber auch Annette Frier kann sich als Ella Schön im ZDF gut behaupten. Für eine Überraschung sorgen zwei Juroren von "The Voice Kids".



Mit mehr als sieben Millionen Zuschauern hat sich der Rostocker "Polizeiruf 110" am Sonntagabend den Quotensieg beim Gesamtpublikum gesichert. Im Schnitt 7,19 Millionen schalteten den neuen Fall der Ermittler Alexander Bukow (Charly Hübner) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) ein - das war ein Marktanteil von 20,9 Prozent. In der Episode "Kindeswohl", die das Erste ab 20.15 Uhr zeigte, bekam es das Duo mit dem Mord an einem Kinderheimbetreiber zu tun. Der vorangegangene Einsatz von Bukow und König hatte im November 7,74 Millionen Zuschauer (22,4 Prozent) erzielt.