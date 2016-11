Mehr als Sport: Entertainment-Flaggschiff Sky 1 geht auf Sendung

Am heutigen Donnerstag startet Sky 1, der vor allem mit Serien und Shows punkten will, seinen Sendebetrieb. Die ersten drei Monate ist der neue Entertainment-Sender in HD für alle Sky-Kunden verfügbar.



Bisher wird der Pay-TV-Anbieter Sky vor allem mit Sport in Verbindung gebracht. Doch Sky möchte sich auch fernab des Sports breiter aufstellen und den Zuschauern auch in anderen Bereichen exklusives Programm bieten. Mit Sky 1 startet das Unterföhringer Unternehmen nun einen Kanal für beste Unterhaltung. Der Startschuss für das neue Entertainment-Flaggschiff fällt am Donnerstag um 20.15 Uhr. Zu sehen gibt es dann die erste Episode der internationalen Erfolgskochshow "Masterchef", bei der sich rund 100 Köche vor den Juroren Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone beweisen müssen. Im Anschluss zeigt der jüngste Sky-Zuwachs die erste Folge der elften Staffel von "Supernatural".