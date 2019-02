Mehr als eine Million Besucher in Online-Arztpraxis

Der digitale Arztbesuch scheint für viele Menschen nicht mehr nur Zukunftsmusik zu sein. So zählt die Online-Arztpraxis Zava im vergangenen Jahr alle 30 Sekunden eine Online-Behandlung.



Der Online-Doc erspart den Gang zur Arztpraxis. Bei Zava (bisher DrEd) hat ein Team aus Allgemeinärzten, Internisten, Gynäkologen und Neurologen 2018 europaweit eine Million Beratungen und Behandlungen aus der Ferne durchgeführt.