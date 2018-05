Mehr als nur Mr. Nice Guy: Hardy Krüger jr. wird 50

Netter Surfer oder smarter Förster: Schauspieler Hardy Krüger jr. spielt oft den Typ "Perfekter Schwiegersohn". Das könnte sich bald ändern, glaubt er. Auch seine Haare haben etwas damit zu tun.



Er gilt als TV-Liebling und Frauenschwarm: Schauspieler Hardy Krüger jr. ist längst aus dem Schatten seines berühmten Vaters getreten. In mehr als 50 Filmen und Serien hat er schon mitgespielt. Aktuell steht er vor allem auf der Theaterbühne und hat jüngst seinen ersten Roman veröffentlicht. In eine bestimmte Schublade lässt sich der smarte TV-Star nicht gerne stecken. "Ich bin einfach ein unstetiger Künstler-Kopf, der viele Wege versucht", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Nur eine Sache auf Dauer, das sei ihm zu langweilig. Heute wird Krüger jr. 50 Jahre alt.