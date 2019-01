Mehr europäische Serien für MagentaTV dank Deal mit Beta Film

Für seine Plattform Magenta TV hat die Telekom einen Deal mit Beta Film eingetütet, der das Angebot in Zukunft bereichern soll. Bereits Ende nächster Woche werden die Schweizer Serie "Banking District" und das spanische Mafiadrama "Gigantes" zu sehen sein.



MagentaTV möchte in Zukunft noch mehr europäische Produktionen zeigen. Dafür hat die Telekom einen mehrjährigen Kooperationsvertrag mit Beta Film geschlossen. Dadurch hat sich die Telekom die Rechte an neuen Produktionen wie zum Beispiel "Cocaine Coast", "Il Cacciatore – The Hunter" und "Wasteland" gesichert.



Den Anfang machen bei der Internationalisierung des Portfolios aber schon ab dem 7. Februar die beiden Serien "Banking District" und "Gigantes" aus der Schweiz, respektive Spanien.