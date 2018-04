Mehrere Nutzer von Ebay-Konto - Steuern zahlt der Konto-Inhaber

Wer muss Steuern zahlen, der Verkäufer oder der Inhaber eines eBay-Kontos? Das Problem hat Finanzgericht Baden-Württemberg gelöst.



Wer bei der Auktionsplattform eBay ein Konto hat, muss für anfallende Steuern aufkommen - auch wenn eine andere Person über das Konto Waren verkauft. Das hat das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden. Eine Art "Gemeinschaftskonto" gebe es nicht, erklärte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag (Az.:1 K 2431/17).