Mehrere Sender zeigen Start von Alexander Gerst zur ISS live

Commander Gerst auf allen Kanälen - den Start des ersten Deutschen, der den Rang einens Kommandanten der ISS innehaben wird, wird gleich von mehreren Sendern live übertragen.



Für den 42-jährigen Geophysiker ist es nach 2014 die zweite Mission im Weltall. Den Start des deutschen Astronauten Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS am 6. Juni zeigt unter anderem der Sender n-tv live im Fernsehen. Ab 12.30 Uhr ist nach Angaben des Nachrichtensenders ein einstündiges "News Spezial" live aus Baikonur in Kasachstan im Programm.



Es zeigt die Vorbereitungen und den Start zur ISS, der für 13.11 Uhr geplant ist. Gerst soll sechs Monate lang im Weltraum bleiben und als erster Deutscher drei Monate lang Kommandant der Raumstation sein.