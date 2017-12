Mehrfach anstoßen: Silvester auf der Raumstation ISS

"Frohes Neues" heißt es an Silvester auch auf der Internationalen Raumstation ISS. "Zum dritten Mal werde ich das neue Jahr im Orbit begrüßen", sagte der russische Kosmonaut Anton Schkaplerow vor seinem Start Mitte Dezember zur ISS.



Es ist seine dritte Mission im All. 16 Mal werde die ISS an Silvester die Datumsgrenze überqueren. "Wir fangen an, das neue Jahr zu feiern, wenn wir über die östlichen Inseln fliegen.