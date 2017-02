Mehrheit der Deutschen hört fast jeden Tag Radio

Gute Nachrichten für den Hörfunk. Über die Hälfte der Bevölkerung schaltet regelmäßig das Radio an. Das ergab eine Analyse des Meinungsforschungsinstituts YouGov.



Radio bleibt auch im Internetzeitalter ein wichtiger Alltagsbegleiter der Deutschen, wie eine aktuelle Studie des Energieunternehmens Eon belegt. Dabei kam heraus, dass 57 Prozent der Deutschen beinahe jeden Tag Radio hört. Mit einbegriffen wurden auch Live-Streams im Internet.