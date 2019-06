Mehrheit für digitale Plattformen aus Deutschland

Digitale Plattformen sind heute in allen Lebensbereichen verbreitet. Vermehrt nutzen Industrieunternehmen solche Plattformen für Geschäftskunden, um dort Produkte, Dienstleistungen und Herstellungsprozesse zusammenzubringen.



Wie der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) mitteilt, wünscht sich eine große Mehrheit der Deutschen, dass dieser Markt nicht den großen Playern aus den USA oder China überlassen wird.