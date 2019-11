Mehrzahl der deutschen Smartphone-Nutzer nur mit 3G unterwegs

Weltweit soll der neue Mobilfunkstandard 5G eingeführt werden. Auch in Deutschland soll ein entsprechendes Netz aufgebaut werden, die Lizenzen dafür sind bereits versteigert – währenddessen surft man hierzulande größtenteils noch mit 3G.



81,4 Prozent der Mobilfunkkunden in Deutschland haben kein 4G-Abonnement oder die LTE-Dienste auf ihrem Smartphone deaktiviert. Dies hat eine Untersuchung von Opensignal ergeben.