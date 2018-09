"Meiberger - Im Kopf des Täters" erstmalig im deutschen Free-TV

Acht Folgen um den Gerichtspsychologen und seine verzwickten Fälle vor schönster Alpenkulisse werden ab November bei Servus-TV Deutschland laufen.



Die deutsch-österreichische besetzte Eigenproduktion der Sendergruppe begleitet den von Fritz Karl dargestellten forensischen Psychologen Thomas Meiberger in die unbewussten Tiefen des menschlichen Wesens, wo die wahren Gründe für die grausamsten Verbrechen schlummern.