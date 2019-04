"Mein erstes Mal": Erstwähler treffen im auf Spitzenkandidaten

Die Europawahl naht: Das ZDF begleitet daher drei Spitzenkandidaten, die sich mit rund 50 Erstwählern treffen und ihnen aktuelle politische Zusammenhänge erklären.



Am 26. Mai wird auf europäischer Ebene gewählt. Für viele junge Menschen bedeutet es: Das erste Mal demokratisch mit zu entscheiden. In der Sendung "Mein erstes Mal" begleitet das ZDF Politiker und Erstwähler im Diskurs miteinander.