"Meine 11": Neue Staffel auf Sky Sport News HD

Ab heute geht "Meine 11 – Die Playlist der Fußballstars” in die vierte Staffel. Jeden Monat werden Moderator Maik Nöcker und Co-Moderatorin Valentina Maceri einen Fußballstar in ihrem Wohnmobil begrüßen.



Dabei wollen die Moderatoren mit dem Star anhand seiner ganz persönlichen Musik-Playlist über Themen abseits des Fußballs sprechen, die in gewöhnlichen Interviews nicht zur Sprache kommen.