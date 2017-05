Meiser zu Böhmermann-Trennung: "Wenn es so ist, dann ist es so"

TV-Moderator Hans Meiser (70) wird vorerst nicht mehr in Jan Böhmermanns Sendung "Neo Magazin Royale" (ZDF/ZDFneo) auftreten.



Das ZDF bestätigte am Mittwoch die Trennung von dem TV-Urgestein (Talkshow "Hans Meiser", "Notruf"). Meiser war in der Show unregelmäßig als Sidekick zu sehen, etwa in der Rolle als "Der kleine Mann". "Derzeit sind keine weiteren Auftritte von Hans Meiser in der Sendung "Neo Magazin Royale" geplant", erklärte das ZDF.