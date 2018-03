Melisa singt bei "The Voice Kids" auf Türkisch

Am Sonntag gibt es bei "The Voice Kids" eine Premiere. Erstmals wird eine Kandidatin auf Türkisch performen.



Die 13-jährige Melissa aus Berlin hört am liebsten türkische Pop-Musik und zeigt darüber hinaus ihre Vorliebe für die Heimat und Kultur ihrer Eltern. Davon möchte sie auch die Coaches Nena & Larissa, Mark Forster und Max Giesinger überzeugen.