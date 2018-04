Menschenhandel-Mehrteiler auf Arte: eine unrühmliche Geschichte

Der Handel mit Menschen hat eine unrühmliche Vergangenheit, und es gibt ihn auch heute noch. Eine TV-Dokumentation berichtet nun von den Anfängen bis zur Gegenwart.



Die ausführliche Dokumentation über den Handel mit Menschen schlägt einen großen Bogen vom Jahr 476 bis heute, wo jedes Jahr unzählige Menschen in Richtung Mittelmeer flüchten, um Armut und Krieg in ihrer Heimat zu entkommen. Viele von ihnen werden während ihrer Flucht zu Opfern des modernen Sklavenhandels mitsamt seinen unmenschlichen Praktiken. Davon - und wie das alles begann - wird in der vierteiligen Dokumentation "Menschenhandel - Eine kurze Geschichte der Sklaverei" berichtet, die an diesem Dienstag (20.15 Uhr) auf Arte zu sehen ist.