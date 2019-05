Meret Becker steigt 2022 aus Berliner "Tatort" aus

Noch ist es etwas hin, aber schon jetzt steht fest, dass die Schauspielerin Meret Becker in drei Jahren aus dem Berliner "Tatort" aussteigt - Nachfolge unklar.



"Ab 2022 möchte sie sich anderen künstlerischen Aufgaben widmen und sich auf Neues konzentrieren", teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Mittwoch mit. Becker sagte dazu: "Wir werden am Ende 15 Folgen Berliner "Tatort" zusammen gemacht haben." Das seien rund sieben gut verbrachte Jahre Lebenszeit.