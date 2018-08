Merkel beruft "Digitalrat"

Die Bundesregierung will sich beim Thema Digitalisierung künftig von einer Expertengruppe beraten lassen.



Der sogenannte "Digitalrat" werde ein schlagkräftiges Gremium mit zehn Experten aus der Praxis sein, "die uns antreiben, die uns unbequeme Fragen stellen", kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an.