Merkel fürchtet russische Cyberangriffe im Wahlkampf

Die verstärkten Angriffe aus den Internet auf deutsche Behörden sorgen bei Angela Merkel für Sorgenfalten. Auch aufgrund von Warnungen von französischen und US-Geheimdiensten rechnet die Kanzlerin mit Eingriffen in den kommenden Wahlkampf.



Cyberangriffe gehören in einer immer stärker vernetzten Welt zu den größten Gefahren, die auch die Politik erreicht haben. So kam es im August und September sowohl in den USA als auch in Deutschland verstärkt zu Angriffen auf Parteien und Medienunternehmen. Diese wurde zum Teil dem russischen Geheimdienst angelastet, nun fürchtet auch die Bundeskanzlerin einen Eingriff in den Wahlkampf im kommenden Jahr.