Merkel verlässt Facebook

Anhänger der Kanzlerin haben gegebenenfalls bald eine Facebook-Freundin weniger. Angela Merkel verabschiedet sich aus dem sozialen Netzwerk.



"Sie wissen, dass ich nun nicht mehr CDU-Vorsitzende bin und deshalb werde ich meine Facebook-Seite schließen", sagte sie in einem Videostatement am Freitag. Ihre Arbeit könne aber auf der Seite der Bundesregierung in dem sozialen Netzwerk oder auf Instagram weiterhin verfolgt werden.