Merkel zu 5G-Ausbau: "Müssen vernünftige Möglichkeiten finden"

Beim Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ein besseres Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik ausgesprochen.



"Wir müssen vernünftige Möglichkeiten finden, die private Investitionskraft mit der staatlichen Förderung zu verbinden", sagte Merkel am Dienstag auf einem Digitalkongress in Berlin. Die anstehende Versteigerung der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G schaffe dafür eine schwierige Situation. In der Diskussion gehe aktuell einiges durcheinander, meinte die Kanzlerin. Denn hier gehe es gerade nicht nur um die flächendeckende Abdeckung mit 5G, sondern auch um eine "vernünftige Abdeckung mit 4G" (LTE). Und in manchen Gegenden in Brandenburg etwa "wäre man schon über eine 2G-Abdeckung auf der Landstraße erfreut."