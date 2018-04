Merkur, Wetter und Umwelt: Esa schickt vier Satelliten ins All

Vier Satelliten-Starts in einem Jahr - das hat die ESA auch schon 2015 und 2016 geschafft. Aber noch nie folgten drei Starts so dicht aufeinander wie 2018. Für die Mitarbeiter im Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt wird das ein heißer Herbst.



Die Europäische Weltraumagentur (Esa) schickt in diesem Jahr vier Satelliten ins All - mit vier verschiedenen Raketen. Höhepunkt ist der Start der Raumsonde "BepiColombo", die sich auf eine fast sieben Jahre dauernden Reise zum Merkur macht. Drei der vier Satelliten starten innerhalb von zwei Monaten, eine besondere Herausforderung für das Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Denn jeder Satelliten-Start muss intensiv vorbereitet, geprobt und überwacht werden. "Satelliten sind wie kleine Kinder, am Anfang muss man sich viel Mühe geben", sagt Paolo Ferri, Leiter des Missionsbetriebs bei der ESA, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Überblick: