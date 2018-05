Mertesacker wird Experte bei DAZN

Nach der Profi-Karriere ist vor der Experten-Karriere - Per Mertesacker bleibt dem europäischen Spitzenfußball treu, wechselt aber vom Feld an den Rand des Geschehens.



Per Mertesacker wird künftig bei internationalen Topspielen als Experte für DAZN am Mikrofon stehen. Ab der kommenden Saison überträgt der Sport-Streamingdienst große Teile der Champions League und alle Begegnungen der Europa League.