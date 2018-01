Meryl Streep wird bei "Big Little Lies" mitspielen

Die HBO-Serie "Big Little Lies" bekommt prominenten Zuwachs. Meryl Streep wird zu der mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon ohnehin grandios besetzten Starriege stoßen.



In der zweiten Staffel "Big Little Lies" wird Hollywoodstar Meryl Streep (68) die mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnete Crew erweitern, berichtete der Fernsehsender CNN am Donnerstag unter Berufung auf ein HBO-Statement. "Big Little Lies" erzählt die Geschichte von drei Müttern mit jungen Kindern in einer fiktiven kalifornischen Kleinstadt, Streep soll laut HBO eine Schwiegermutter spielen. Der Sender hatte die Fortsetzung der auf dem gleichnamigen Bestseller der Australierin Liane Moriarty beruhenden Serie im Dezember bekanntgegeben.