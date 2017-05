"Metabohème" mit Willy Karma ab Juli bei Tele5

Was Willy Karma in seiner neuen Show ab 7. Juli macht, weiß er irgendwie auch nicht. Trotzdem kündigt er das Comedy-Format "Metabohème" auf Tele5 an.



Er will sich "in keine Schublade stecken lassen", er macht "Comedy-Subversion", er will "Schluss machen mit Gag-Applaus-Austausch". Meldungen zu diesem Thema

"Metabohème" soll eine "Anti-Late-Night-Comedy-Show" werden. Willy Karma ist nach eigener Aussage freischaffender Künstler, Sänger, Writer und Comedian. In der Vergangenheit wurde er schon unter anderem mit der Facebook-Seite "Snickers für Linkshänder" oder der Cartoon-Serie "Deutsches Fleisch" bei ZDFneo bekannt.



Wahrscheinlich, weil Tele5 selbst noch nicht so wirklich weiß, wie die Show ankommt, gibt es einen Sendeplatz zur weniger prominenten Uhrzeit. Direkt im Anschluss an die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" läuft "Metabohème" ab 7. Juli um 0.35 Uhr. Sechs Folgen mit einer Laufzeit von je 30 Minuten sind angekündigt.