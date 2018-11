Michael J. Fox: Mein Leben ist nicht von Parkinson bestimmt

Schauspieler Michael J. Fox sieht sein Leben nicht von seiner Krankheit Parkinson bestimmt. Das sagte der "Zurück in die Zukunft"-Star am Montag (Ortszeit) der US-Onlineplattform "Entertainment Tonight" (ET).



"99 Prozent meines Lebens sind nicht Parkinson, es sind andere Dinge, die mich beschäftigt halten und auslasten. Ich bemitleide mich auch nicht", sagte der mittlerweile 57-jährige Kanadier. Und: "Ich habe meine Krankheit akzeptiert und das bedeutet, dass ich mich ihr füge."