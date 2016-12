Michael Mittermeier mit neuem Programm bei ProSieben

Stand-up-Comedian Michael Mittermeier ist zurück - bei ProSieben zeigt er sein neues Programm "Wild - Michael Mittermeier Live".



ProSieben bringt das neue Programm von Michael Mittermeier ins Fernsehen. Am 22. Dezember um 20.15 Uhr ist beim Münchner Sender "Wild - Michael Mittermeier Live" zu sehen. Und wild soll es auch hergehen bei der neuen Show. Der Stand-Up-Comedian hat in seinem mittlerweile siebten großen Live-Programm mehr als eine Überlebenstaktik für unsere Zivilisation im Gepäck, die unaufhaltsam verwildert.