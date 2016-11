Michael Schumacher erhält Facebook-Auftritt

Nach seinem schweren Unfall ist es um Ex-Formel-1-Profi Michael Schumacher äußerst ruhig geworden. Mit einem Facebook- und einem Instagram-Account möchte Managerin Sabine Kehm seine Karriere nun mit seinen Fans feiern.



Genau 22 Jahre nachdem Michael Schumacher in der Formel 1 seinen ersten WM-Titel holte, hat seine Managerin Sabine Kehm eine Facebook- und eine Instagramseite für den Formel-1-Star freigegeben. In den sozialen Netzwerken möchte sie Fans die Möglichkeit geben, sich auszutauschen und seine Karriere zu feiern. Dafür soll in den kommenden Wochen auch noch ein Twitter-Account folgen.