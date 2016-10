Michael Wendler will Schadenersatz vom "Dschungelcamp"

Weil er sich bei den Dreharbeiten für das RTL-Sommer-"Dschungelcamp" die Hand gebrochen hat, fordert Schlagersänger Michael Wendler Schadenersatz. Der erste Verhandlungstermin ist für den heutigen Mittwoch angesetzt.



Michael Wendler (44) will vor Gericht 230.000 Euro Schadenersatz wegen eines Sturzes bei den Dreharbeiten für das RTL-Sommer-"Dschungelcamp" erstreiten. Der Schlagersänger ("Sie liebt den DJ") gibt an, dass ihm durch den erlittenen Handbruch mehrere Konzerte mit entsprechenden Einnahmen entgangen sind. Das Landgericht Köln hat für die erste Verhandlung am Mittwoch (14.00 Uhr) sein persönliches Erscheinen angeordnet.