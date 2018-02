Michelle Hunziker bekommt neue TV-Show in Italien

Michelle Hunziker bekommt eine eigene Show auf dem italienischen Sender Canale 5. Momentan ist ihr Arbeitsschwerpunkt ohnehin wieder eher jenseits der Alpen.



Die Moderatorin Michelle Hunziker bekommt in Italien nach eigenen Worten eine neue Fernsehshow. Diese solle im Mai im Sender Canale 5, der zur Sendergruppe Mediaset gehört, anlaufen, sagte die 41-Jährige der italienischen Zeitung "La Stampa" am Donnerstag. "Es wird eine Show nur für mich sein." Möglicherweise werde es eine Live-Sendung, mehr dürfe sie noch nicht verraten.