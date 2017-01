Microsoft: Cloud-Geschäft sorgt für unerwartetes Gewinn-Plus

Die Probleme im Kerngeschäft machen Microsoft Sorgen, dennoch konnten im letzten Quartal Umsatz und Gewinn sogar gesteigert werden. Verantwortlich dafür zeichnet sich das weiter boomende Cloud-Geschäft.



Dank anhaltend starken Wachstums im Cloud-Geschäft hat Microsoft zum Jahresende besser verdient als erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert stieg der Überschuss im Geschäftsquartal bis Ende Dezember von 5,0 auf 5,2 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um gut ein Prozent auf 24,1 Milliarden Dollar.