Microsoft erhält Pentagon-Auftrag - Amazon geht leer aus

Nach einem umstrittenen Vergabeverfahren hat das US-Verteidigungsministerium Microsoft einen umkäpften Cloud-Computing-Auftrag erteilt - und sich damit gegen Amazon entschieden.



Im Vertrag ist eine Obergrenze von bis zu umgerechnet rund 9 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren festgeschrieben, wie das Pentagon am Freitag (Ortszeit) mitteilte. Fest vereinbart seien aber zunächst umgerechnet rund 900.000 Euro innerhalb von zwei Jahren.