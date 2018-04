Microsoft investiert 5 Milliarden Dollar in Internet der Dinge

Julia White, die Vizepräsidentin der Cloud-Plattform Microsoft Azure hat angekündigt, dass Microsoft in den nächsten vier Jahren 5 Milliarden Dollar in das Internet der Dinge (IoT) investieren möchte.



Das Ziel des Unternehmens ist es, den Kunden die Möglichkeit zu geben, sein Geschäft und die Welt insgesamt mit vernetzten Lösungen zu verändern.