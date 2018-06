Microsoft kündigt Game-Streaming und neue XBOX Konsole an

Phil Spencer, Microsofts "Gaming Chief", kündigt einen neuen, plattformübergreifenden Streaming-Game-Service an. Außerdem werden Pläne für die neue X-Box Generation bestätigt.



Sony und Nvidia haben es schon versucht – das plattformübergreifende Streaming von Computerspielen. Doch es bereit den Entwicklern immer noch Kopfzerbrechen.