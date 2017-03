Microsoft startet Gruppen-Chat "Teams"

Bisher gab es nur eine Beta-Version für Nutzer der neuesten Office-Variante. Jetzt ist aber der Starttermin für den Launch von Micro- softs neuem Gruppenchat "Teams" bekannt gegeben worden.



"Microsoft Teams" startet am 14. März. Das berichtet zumindest das Portal "The Verge". Mit dem Chat-Client geht der Software-Gigant in direkte Konkurrenz zum Platzhirsch "Slack". Mit den Programmen lässt sich gemeinschaftlich an Dokumenten arbeiten.