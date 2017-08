Microsoft startet Newsroom in Berlin

Microsoft hat einen internationalen Newsroom mit 70 Mitarbeitern in Berlin eröffnet. Dort werden seit Montag die Nachrichtenangebote auf MSN, der Suchmaschine Bing oder dem neueren Microsoft Browser Edge zusammengestellt.



Außerdem werden verschiedenen Apps für Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden und Polen von dort aus bestückt, wie der US-Konzern mitteilte. Mehrere Medienprodukte von Microsoft aus anderen Ländern sollen rasch folgen.