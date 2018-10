Microsoft stellt smarte Kopfhörer und neue Surface-Geräte vor

Microsoft hat neue Geräte seiner Surface-Produktreihe vorgestellt und Einzelheiten zu seinem aktuellen Update für Windows 10 bekanntgegeben.



Dem Tablet Surface Pro 6 und dem Notebook Laptop 2 verpasst Microsoft vor allem mehr Leistung durch neue Intel-Chips. Die Geräte, die der Software-Konzern als Referenz-Modelle auch für seine Hardware-Partner versteht, sollen ab dem 16. Oktober auch in Deutschland in den Handel kommen.