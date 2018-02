Mikro statt Skier - Felix Neureuther wird Experte bei Eurosport

Für die Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018 holt Eurosport den aktuell verletzten Slalom-Fahrer Felix Neureuther ins Experten-Team.



Eigentlich wollte er selbst als Teilnehmer und aussichtsreicher Medaillenkandidat bei den Olympischen Spielen an den Start gehen, jetzt steht er als Experte neben der Strecke: Für Eurosport teilt Felix Neureuther sein Experten-Wissen.



"Felix Neureuther wird seine Spezialdisziplin, den Slalom der Männer, zusammen mit Kommentator Guido Heuber und Frank Wörndl als Co- Kommentator begleiten", kündigt der TV-Sender den Auftritt für den 22. Februar an.