"Milk and Honey": Vox-Eigenproduktion startet

Milch und Honig, Liebe und Sex stehen klar im Mittelpunkt der neuen Vox-Serie "Milk and Honey" - das launige Original stammt aus Israel.



Auch auf dem Lande, und vielleicht gerade da, gibt es spezielle Bedürfnisse von Frauen, die allein sind oder denen ihr eingefahrenes (Ehe-)Leben nicht mehr genug zu sein scheint. Was liegt also näher für ein paar Jungs, als einen Escort-Service zu gründen? Was dabei so alles passiert, zeigt nun die neue Serie "Milk and Honey" mit zehn Folgen, die an diesem Mittwoch um 21.15 Uhr auf Vox startet.