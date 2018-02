Milliardärsproblem: Reiche kaufen + löschen unliebsame Seiten

Was tun, wenn Supperreiche ihnen unliebsame Internetseiten einfach kaufen und deren Inhalte löschen? Ein aktueller Fall hat die amerikanische Freedom of the Press Foundation zu einer Gegenmaßnahme inspiriert.



Das US-Newsportal "Gawker" hatte 2007 den IT-Investor und Milliardär Peter Thiel gegen seinen Willen geoutet. Der blieb nicht tatenlos, sondern finanzierte Hulk Hogan einen Rechtsstreit mit dem Portal. Das hatte nämlich Ausschnitte eines Videos, was den Ex-Wrestler beim Sex mit seiner Freundin zeigt, veröffentlicht. Am Ende des Verfahrens musste "Gawker" Insolvenz anmelden, da es zu 140 Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt wurde.