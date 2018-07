Milliarden-Deal: Australische Medienriesen fusionieren

Zwei der größten australischen Medienunternehmen, die TV-Produktionsfirma Nine Entertainment und der Zeitungsverlag Fairfax Media, haben überraschend ihre Fusion angekündigt.



Der Deal zwischen Nine Entertainment und Fairfax Media soll 2,5 Milliarden Euro wert sein und Nine zum größten Spieler der Sparte machen, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Nine soll einen Anteil von 51,1 Prozent des Unternehmens besitzen. Die für Ende 2018 erwartete Fusion benötigt aber noch die Zustimmung der Aktionäre und der Regulierungsbehörden.